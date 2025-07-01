Тур в Молдову за $18 тысяч – в Киеве будут судить организатора незаконного выезда призывников

Киевлянин за $16 тысяч организовал маршрут за границу, минуя пункты пропуска в Одесской области, дополнительно брал $2 тысячи за транспорт.

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Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта против киевлянина, который за деньги организовывал незаконное пересечение государственной границы Украины военнообязанными лицами.

По данным досудебного расследования, мужчина предлагал за $16 тысяч организовать выезд призывников в Молдову, минуя официальные пункты пропуска в Одесской области. Дополнительно за $2 тысячи он обещал обеспечить транспортировку клиентов из Киева в Одесскую область. Деньги за свои услуги обвиняемый получал через посредников-«курьеров».

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что обвиняемый уже является фигурантом другого дела, связанного с получением средств за содействие в освобождении военных от службы.

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