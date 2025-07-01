Тур до Молдови за $18 тисяч – у Києві судитимуть організатора незаконного виїзду призовників

Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту проти киянина, який за гроші організовував незаконний перетин державного кордону України військовозобов’язаними особами.
За даними досудового розслідування, чоловік пропонував за $16 тисяч організувати виїзд призовників до Молдови, минаючи офіційні пункти пропуску в Одеській області. Додатково за $2 тисячі він обіцяв забезпечити транспортування клієнтів із Києва до Одещини. Гроші за свої послуги обвинувачений отримував через посередників-«кур’єрів».
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років із конфіскацією майна.
Зазначається, що обвинувачений уже є фігурантом іншої справи, пов’язаної з отриманням коштів за сприяння у звільненні військових від служби.
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