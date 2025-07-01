Тур до Молдови за $18 тисяч – у Києві судитимуть організатора незаконного виїзду призовників

Киянин за $16 тисяч організував маршрут за кордон, оминаючи пункти пропуску в Одеській області, додатково брав $2 тисячі за транспорт.

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Київська міська прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту проти киянина, який за гроші організовував незаконний перетин державного кордону України військовозобов’язаними особами.

За даними досудового розслідування, чоловік пропонував за $16 тисяч організувати виїзд призовників до Молдови, минаючи офіційні пункти пропуску в Одеській області. Додатково за $2 тисячі він обіцяв забезпечити транспортування клієнтів із Києва до Одещини. Гроші за свої послуги обвинувачений отримував через посередників-«кур’єрів».

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

Зазначається, що обвинувачений уже є фігурантом іншої справи, пов’язаної з отриманням коштів за сприяння у звільненні військових від служби.

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