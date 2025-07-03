Володимир Зеленський показав роботу військової авіації – відео

3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

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В Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України.

«Дякую всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за вашу роботу, за ваш внесок в оборону нашої держави. Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації. Пишаємося кожним і кожною», - сказав Глава держави та показав роботу військової авіації.

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