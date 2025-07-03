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В Україні оновили регіональні коефіцієнти для вступу до вишів

20:53, 3 липня 2025
МОН оновило регіональні коефіцієнти – більше шансів вступникам із Запоріжжя та Харкова.
В Україні оновили регіональні коефіцієнти для вступу до вишів
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Міністерство освіти і науки України оновило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала під час вступу до закладів вищої освіти у 2025 році, повідомили у відомстві.

Зміни внесено наказом МОН від 18 червня 2025 року №877 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Оновлені коефіцієнти застосовуватимуться до конкурсного бала вступників на бакалаврат, а також магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, щоб підтримати розвиток вишів у різних регіонах України.

Конкурсний бал множиться на відповідний регіональний коефіцієнт залежно від місця розташування закладу вищої освіти, що може підвищити шанси вступника на зарахування. Оновлені коефіцієнти:

  • 1,07 – для вишів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях;
  • 1,04 – для вишів у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській областях;
  • 1 – для всіх інших закладів вищої освіти.

Коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси вишу, незалежно від місця проживання вступника. Детальну інформацію про коефіцієнти можна знайти на офіційному сайті «Вступ-2025».

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