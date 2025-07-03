В Украине обновили региональные коэффициенты для поступления в вузы

Министерство образования и науки Украины обновило региональные коэффициенты для расчета конкурсного балла при поступлении в учреждения высшего образования в 2025 году, сообщили в ведомстве.
Изменения внесены приказом МОН от 18 июня 2025 года №877 в Порядок приема на обучение для получения высшего образования. Обновленные коэффициенты будут применяться к конкурсному баллу поступающих на бакалавриат, а также магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, чтобы поддержать развитие вузов в разных регионах Украины.
Конкурсный балл умножается на соответствующий региональный коэффициент в зависимости от места расположения учреждения высшего образования, что может повысить шансы абитуриента на зачисление. Обновленные коэффициенты:
Коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом вуза, независимо от места жительства поступающего. Подробную информацию о коэффициентах можно найти на официальном сайте «Вступ-2025».
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