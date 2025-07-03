Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

11:26, 3 липня 2025
Верховний Суд вказав, що за змістом статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно зі ст. 84 КПК висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів. Це підкреслив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 25 квітня 2025 року по справі №405/5813/16.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили двох осіб за пунктами 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК.

У касаційній скарзі захисник з посиланням на висновок залученого стороною захисту спеціаліста ставить під сумнів висновки судово-медичних експертиз і вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно не взяли до уваги висновки спеціаліста.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС ВС зазначив, що в матеріалах кримінального провадження наявний висновок спеціаліста, складений на підставі заяви захисника спеціалістом в галузі судово-медичної експертизи.

У цьому висновку спеціаліст зазначає, що висновки експертів, які були складені судово-медичними експертами, не можна вважати науково обґрунтованими. За змістом ст. 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Отже, висновок спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів, тому обґрунтовано він не був узятий судом до уваги.

Разом з тим, як писала «Судово-юридична газета», у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон №4009-IX (законопроект 10075).

Відповідно до нього зокрема у статті 99 КПК довідки, висновки та інші документи спеціалістів прирівнюються до документів, які містять відомості, що виступають доказами факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд судова практика кримінальне провадження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Союзники Трампа були заскочені зненацька рішенням Пентагону поставити на паузу поставку зброї Україні – Politico

Керівництво Пентагону не зверталося за будь-яким запитом до Державного департаменту, посольства США в Києві або команди Кіта Келлога, перш ніж відкликати партію критично важливого озброєння, яке вже знаходилося на території Польщі – Politico.

Першим проектом в рамках угоди зі США про копалини може стати розробка літієвого родовища у Кіровоградській області – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що рух по реалізації угоди щодо копалин зі США вже почався – першим проектом може стати літієва ділянка Добра у Кіровоградській області.

Суд встановив наявність шлюбних відносин між двома чоловіками – тепер громадяни України спробують возз’єднатися за кордоном як члени сім’ї

Для встановлення факту спільного проживання чоловіків однією сім’єю, суд заслухав свідків, дослідив фото з церемонії одруження чоловіків та їх спільний побут.

Заява обвинуваченого про вчинення ним злочину є позасудовими показаннями і не може бути визнана допустимим доказом – Верховний Суд

У касаційній скарзі до Верховного Суду адвокат вказав про недопустимість заяви обвинуваченого про вчинення ним злочину, яка також надана ним за відсутності захисника.

Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що за змістом статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео