Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що за змістом статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно зі ст. 84 КПК висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів. Це підкреслив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 25 квітня 2025 року по справі №405/5813/16.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили двох осіб за пунктами 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК.

У касаційній скарзі захисник з посиланням на висновок залученого стороною захисту спеціаліста ставить під сумнів висновки судово-медичних експертиз і вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно не взяли до уваги висновки спеціаліста.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС ВС зазначив, що в матеріалах кримінального провадження наявний висновок спеціаліста, складений на підставі заяви захисника спеціалістом в галузі судово-медичної експертизи.

У цьому висновку спеціаліст зазначає, що висновки експертів, які були складені судово-медичними експертами, не можна вважати науково обґрунтованими. За змістом ст. 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Отже, висновок спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів, тому обґрунтовано він не був узятий судом до уваги.

Разом з тим, як писала «Судово-юридична газета», у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон №4009-IX (законопроект 10075).

Відповідно до нього зокрема у статті 99 КПК довідки, висновки та інші документи спеціалістів прирівнюються до документів, які містять відомості, що виступають доказами факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.