Заключения специалиста не являются источником доказательств в уголовном производстве по преступлениям – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что согласно статье 84 УПК процессуальными источниками доказательств в уголовном производстве по преступлениям являются показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов.

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Согласно ст. 84 УПК, заключения специалиста не являются источником доказательств в уголовном производстве по преступлениям. Это подчеркнул Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25 апреля 2025 года по делу №405/5813/16.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили двух лиц по пунктам 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК.

В кассационной жалобе защитник, ссылаясь на заключение привлеченного стороной защиты специалиста, ставит под сомнение выводы судебно-медицинских экспертиз и считает, что суды первой и апелляционной инстанций безосновательно не приняли во внимание заключения специалиста.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. КУС ВС отметил, что в материалах уголовного производства имеется заключение специалиста, составленное на основании заявления защитника специалистом в области судебно-медицинской экспертизы.

В этом заключении специалист отмечает, что выводы экспертов, которые были составлены судебно-медицинскими экспертами, нельзя считать научно обоснованными. Согласно ст. 84 УПК, процессуальными источниками доказательств в уголовном производстве по преступлениям являются показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов.

Следовательно, заключение специалиста не является источником доказательств в уголовном производстве по преступлениям, поэтому оно обоснованно не было принято судом во внимание.

Вместе с тем, как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре 2024 года Верховная Рада приняла в целом закон №4009-IX (законопроект 10075). В соответствии с ним, в частности, в статье 99 УПК справки, заключения и другие документы специалистов приравниваются к документам, содержащим сведения, выступающие доказательствами факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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