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У Пекіні вперше пройшов футбольний матч між роботами — відео

21:16, 3 липня 2025
Чотири команди автономних роботів змагалися без участі людей.
У Пекіні вперше пройшов футбольний матч між роботами — відео
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У столиці Китаю пройшов фінал Robo League — першого футбольного поєдинку, в якому змагалися автономні роботи-гуманоїди. Гра тривала 25 хвилин із перервою, за цей час жоден робот не «постраждав», а дехто навіть зумів забити гол. Про це повідомляє Bloomberg.

У матчі брали участь чотири команди — по три активних і один запасний гравець у кожній. Роботи діяли повністю автономно, без втручання людей, використовуючи штучний інтелект та вбудовані сенсори для ухвалення рішень.

Футболісти-роботи розпізнавали м’яч на відстані до 20 метрів, впевнено бачили ворота та розрізняли партнерів і суперників. Водночас гра засвідчила, що уникати рухомих перешкод роботам поки що складно.

Перемогу здобула команда THU Robotics з Університету Цінхуа, яка виграла у головних суперників — команди Китайського аграрного університету з рахунком 5:3.

Змагання стало анонсом Всесвітніх ігор роботів-гуманоїдів, які пройдуть у Китаї вже в серпні цього року.

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Китай технології футбол роботи спорт робот

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