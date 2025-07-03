Податкова служба буде вести Реєстр банківських рахунків громадян і зможе розкривати дані про рахунки Держфінмоніторингу

Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти в першому читанні законопроект, який передбачає обов’язок банків повідомляти Податкову службу про відкриття громадянами банківських рахунків.

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Для Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей встановлять обов’язок направляти до Державної податкової служби повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців громадян, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Відповідний законопроект Кабміну №13233 рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань податкової політики.

Серед іншого, законопроект передбачає зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність».

До статті 61, яка регулює зобов’язання банків щодо збереження банківської таємниці, додається норми, що Державна податкова служба України має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю, наступним органам та особам:

Державній службі фінансового моніторингу

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)

Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК)

органам державної виконавчої служби

приватним виконавцям.

Порядок розкриття для них банківської таємниці буде регулюватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Доповнено перелік випадків, коли банки розкривають ДПС банківську таємницю:

у випадках та в обсязі, визначених статтями 39-2 та 39-3 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 69 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 38 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей податковим органам в строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка чи електронного гаманця, повідомлення про укладення чи припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 грн за кожний випадок неподання або затримки.

Інформація в Реєстрі рахунків і сейфів зберігається не менше 5 років з дня закриття рахунка, електронного гаманця, припинення договору про надання сейфа фізичній особі. Строк зберігання інформації в Реєстрі рахунків і сейфів може бути продовжено, але не більш як на 5 додаткових років.

Автор: Наталя Мамченко

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