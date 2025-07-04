На Закарпатті змінять порядок пропуску транспорту через один із пунктів пропуску до Румунії

З 7 липня обмеження для авто через «Солотвино – Сігету-Мармацієї».

Фото: Trans.INFO

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України повідомило про тимчасові зміни в роботі пункту пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієї» на кордоні з Румунією через реконструкцію мосту через річку Тиса.

З 7 липня 2025 року в будні дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 15:00 оформлення транспортних засобів буде призупинено. Пішохідний рух через пункт пропуску залишиться без змін.

Ремонтні роботи триватимуть 62 дні, до 3 вересня 2025 року. Прикордонники просять громадян враховувати ці обмеження під час планування поїздок до Румунії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.