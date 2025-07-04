На Закарпатье изменят порядок пропуска транспорта через один из пунктов пропуска в Румынию

С 7 июля ограничения для авто через «Солотвино - Сигету-Мармации».

Фото: Trans.INFO

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Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило о временных изменениях в работе пункта пропуска «Солотвино – Сигету-Мармации» на границе с Румынией из-за реконструкции моста через реку Тиса.

С 7 июля 2025 года в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 15:00 оформление транспортных средств будет приостановлено. Пешеходное движение через пункт пропуска останется без изменений.

Ремонтные работы продлятся 62 дня, до 3 сентября 2025 года. Пограничники просят граждан учитывать эти ограничения при планировании поездок в Румынию.

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