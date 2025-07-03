Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

13:45, 3 июля 2025
Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.
Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег будет установлена обязанность направлять в Государственную налоговую службу уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков граждан, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Соответствующий законопроект Кабинета Министров 13233 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.

Среди прочего, законопроект предусматривает изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

К статье 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, что Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

  • Государственной службе финансового мониторинга
  • Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
  • Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)
  • Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)
  • Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
  • органам государственной исполнительной службы
  • частным исполнителям.

Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:

  • в случаях и в объеме, определенных статьями 39-2 и 39-3 Налогового кодекса
  • в случаях и объеме, определенных статьей 69 Налогового кодекса
  • в случаях и объеме, определенных статьей 38 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.

Информация в Реестре счетов и сейфов хранится не менее 5 лет со дня закрытия счета, электронного кошелька, прекращения договора о предоставлении сейфа физическому лицу. Срок хранения информации в Реестре счетов и сейфов может быть продлен, но не более чем на 5 дополнительных лет.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовят принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов – Владимир Зеленский внес законопроект

Президент предлагает утвердить решение СНБО от 2 июля 2025 года о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел

«Результатом таких проверок будет один из трех путей, четвертого не дано», – Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел в отношении субъектов хозяйствования.

Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко представил коллективу нового директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Дмитрия Роменского.

На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси