Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег будет установлена обязанность направлять в Государственную налоговую службу уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков граждан, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.
Соответствующий законопроект Кабинета Министров 13233 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.
Среди прочего, законопроект предусматривает изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».
К статье 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, что Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:
Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:
Непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.
Информация в Реестре счетов и сейфов хранится не менее 5 лет со дня закрытия счета, электронного кошелька, прекращения договора о предоставлении сейфа физическому лицу. Срок хранения информации в Реестре счетов и сейфов может быть продлен, но не более чем на 5 дополнительных лет.
Автор: Наталя Мамченко
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