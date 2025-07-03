Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

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Для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег будет установлена обязанность направлять в Государственную налоговую службу уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков граждан, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Соответствующий законопроект Кабинета Министров 13233 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики.

Среди прочего, законопроект предусматривает изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

К статье 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, что Государственная налоговая служба Украины имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

Государственной службе финансового мониторинга

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

органам государственной исполнительной службы

частным исполнителям.

Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:

в случаях и в объеме, определенных статьями 39-2 и 39-3 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 69 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 38 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.

Информация в Реестре счетов и сейфов хранится не менее 5 лет со дня закрытия счета, электронного кошелька, прекращения договора о предоставлении сейфа физическому лицу. Срок хранения информации в Реестре счетов и сейфов может быть продлен, но не более чем на 5 дополнительных лет.

Автор: Наталя Мамченко

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