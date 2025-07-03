В Пекине впервые прошел футбольный матч между роботами — видео

Четыре команды автономных роботов соревновались без участия людей.

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В столице Китая прошёл финал Robo League — первого футбольного поединка, в котором соревновались автономные роботы-гуманоиды. Игра длилась 25 минут с перерывом, за это время ни один робот не «пострадал», а некоторые даже смогли забить гол. Об этом сообщает Bloomberg.

В матче участвовали четыре команды — по три активных и одному запасному игроку в каждой. Роботы действовали полностью автономно, без вмешательства людей, используя искусственный интеллект и встроенные сенсоры для принятия решений.

Роботы-футболисты распознавали мяч на расстоянии до 20 метров, уверенно видели ворота и отличали партнёров от соперников. В то же время игра показала, что уклоняться от движущихся препятствий роботам пока сложно.

Победу одержала команда THU Robotics из Университета Цинхуа, которая обыграла своих главных соперников — команду Китайского аграрного университета со счётом 5:3.

Соревнование стало анонсом Всемирных игр гуманоидных роботов, которые пройдут в Китае уже в августе этого года.

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