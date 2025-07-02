На АЗС на околиці Житомира стався вибух – що відомо, відео

Інцидент стався на східній околиці міста в напрямку Києва.

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На одній з автозаправних станцій на східній околиці Житомира, у напрямку села Глибочиця, стався вибух. Про це повідомили у Національній поліції, пише «Суспільне».

За даними «Житомир.info», інцидент призвів до ускладнення руху транспорту на Житомирській трасі.

Пізніше вибух підтвердили і в Житомирській міській раді: за їхньою інформацією, інцидент стався на АЗС за кільцевою дорогою, у напрямку Києва.

«Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби... Інформація буде оновлюватися», — повідомили у міськраді.

Дані про постраждалих уточнюються.

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