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На АЗС на окраине Житомира произошел взрыв – что известно, видео

19:15, 2 июля 2025
Инцидент произошел на восточной окраине города в направлении Киева.
На АЗС на окраине Житомира произошел взрыв – что известно, видео
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На одной из автозаправочных станций на восточной окраине Житомира, в направлении села Глыбочица, произошел взрыв. Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет «Суспільне».

По данным «Житомир.info», инцидент привел к затруднению движения транспорта на Житомирской трассе.

Позже взрыв подтвердили и в Житомирском городском совете: по их информации, инцидент произошел на АЗС за кольцевой дорогой, в направлении Киева.

«Причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы... Информация будет обновляться», — сообщили в горсовете.

Данные о пострадавших уточняются.

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Житомир АЗС

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