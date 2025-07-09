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Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV — відео

16:24, 9 липня 2025
Зеленський та Папа обговорили війну в Україні «і нагальну потребу у справедливому і тривалому мирі».
Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV — відео
Фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Про це повідомило видання The Guardian.

Зустріч відбулася в рамках візиту Зеленського до Італії. Понтифік прийняв Президента у літній резиденції в Кастель-Гандольфо.

Зазначається, що Зеленський та Папа обговорили війну в Україні «і нагальну потребу у справедливому і тривалому мирі».

«Під час дружньої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого засобу припинення воєнних дій. Святий Отець висловив своє співчуття жертвам і знову запевнив у своїх молитвах та близькості до українського народу, закликаючи до всіх зусиль, спрямованих на звільнення полонених і пошук спільних рішень», - повідомили у Ватикані.

Окрім цього Папа Римський Лев підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для проведення переговорів.

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Італія Володимир Зеленський

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