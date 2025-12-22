Кабмін уточнив підстави для скасування реєстрації місця проживання

У яких випадках реєстраційні дії визнаються недійсними та як саме їх скасовують

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив постанову №1665, якою суттєво оновив процедури декларування, реєстрації та скасування відомостей про місце проживання.

Документ приводить підзаконні норми у відповідність до Закону «Про адміністративну процедуру» та посилює правові гарантії для громадян.

Більше захисту у разі відмови

Ключова новація — чітка вимога до органів реєстрації діяти за правилами адміністративної процедури у випадках, коли їхні рішення можуть негативно впливати на права чи законні інтереси людини. Це стосується відмов у декларуванні, реєстрації або знятті з місця проживання. Фактично йдеться про додаткові гарантії обґрунтованості та прозорості таких рішень.

Якщо реєстрацію проведено з порушеннями

Постанова деталізує механізм реагування на незаконні реєстраційні дії. Якщо виявлено порушення вимог закону, відповідні відомості визнаються недійсними та скасовуються. Перед цим керівник органу реєстрації зобов’язаний провести перевірку підстав, скласти офіційний висновок і лише після цього ухвалити рішення — також із дотриманням норм адміністративної процедури.

Паспорт недійсний — реєстрацію скасують

Окремо врегульовано ситуації, коли підставою для реєстрації був документ, що згодом визнано недійсним. Якщо Державна міграційна служба визнає паспорт недійсним або Міністерство юстиції припиняє дію актового запису цивільного стану, орган реєстрації отримує повідомлення і зобов’язаний скасувати відповідні відомості про місце проживання.

Що буде з реєстрацією дітей

Ще одна важлива зміна стосується дітей. Якщо скасовується реєстрація місця проживання батьків або інших законних представників, автоматично визнаються недійсними й записи про місце проживання дітей, які були задекларовані разом із ними. Це правило діє навіть у випадках, коли на момент скасування дитина вже досягла повноліття — за умови, що реєстрація здійснювалася на підставі того самого недійсного документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.