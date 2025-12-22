  1. В Украине

Кабмин уточнил основания для отмены регистрации места проживания

14:22, 22 декабря 2025
В каких случаях регистрационные действия признаются недействительными и как именно их отменяют.
Кабмин принял постановление №1665, которой существенно обновил процедуры декларирования, регистрации и отмены сведений о месте проживания.

Документ приводит подзаконные нормы в соответствие с Законом «Об административной процедуре» и усиливает правовые гарантии для граждан.

Больше защиты в случае отказа

Ключевая новация — четкое требование к органам регистрации действовать по правилам административной процедуры в случаях, когда их решения могут негативно влиять на права или законные интересы человека. Это касается отказов в декларировании, регистрации или снятии с места проживания. Фактически речь идет о дополнительных гарантиях обоснованности и прозрачности таких решений.

Если регистрация проведена с нарушениями

Постановление детализирует механизм реагирования на незаконные регистрационные действия. Если выявлены нарушения требований закона, соответствующие сведения признаются недействительными и отменяются. Перед этим руководитель органа регистрации обязан провести проверку оснований, составить официальный вывод и только после этого принять решение — также с соблюдением норм административной процедуры.

Паспорт недействителен — регистрацию отменят

Отдельно урегулированы ситуации, когда основанием для регистрации был документ, который впоследствии признан недействительным. Если Государственная миграционная служба признает паспорт недействительным или Министерство юстиции прекращает действие актовой записи гражданского состояния, орган регистрации получает уведомление и обязан отменить соответствующие сведения о месте проживания.

Что будет с регистрацией детей

Еще одно важное изменение касается детей. Если отменяется регистрация места проживания родителей или других законных представителей, автоматически признаются недействительными и записи о месте проживания детей, которые были задекларированы вместе с ними. Это правило действует даже в случаях, когда на момент отмены ребенок уже достиг совершеннолетия — при условии, что регистрация осуществлялась на основании того же недействительного документа.

правительство Кабинет Министров Украины

