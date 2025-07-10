Практика судів
  1. В Україні

В Україні розпочали тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат

18:16, 10 липня 2025
В країні у тестовому режимі запустили призначення «базової соціальної допомоги».
В Україні розпочали тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики повідомило, що розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат.

Важливо, аби їх оформлення не вимагало від людей витрати додаткового часу на збір паперових довідок. Крім того, єдиний підхід до призначення допомоги дозволить родині не займатись оформленням декількох видів виплат.

«Саме тому з липня триває експеримент для наявних отримувачів соціальних допомог. Мета — пілотувати призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги (яка обʼєднує декілька діючих)», - заявили у відомстві.

Зазначається, що йдеться про тестовий режим призначення «базової соціальної допомоги» для отримувачів, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог:

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- державної допомоги на дітей одиноким матерям/батькам

- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

- тимчасової державну допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Розмір допомоги прив'язаний до т.зв. базової величини. Ця базова величина визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині.

Тому розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально (він дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї).

Розмір базової величини становить 4 500 грн. і обраховується для кожного члена сім'ї наступним чином:

  • для першого члена сім’ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи — 100% базової допомоги, тобто 4500 грн.
  • для кожного наступного члена сім’ї — 70% базової величини, з корегуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи

До прикладу:

  • мати, яка не працює і не має доходів, та дитина 2-х років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні БСД зможуть отримувати загально 9000грн (наразі вони отримують 6500 грн);
  • родина з 5-х осіб (батько отримує мінімальну заробітну плату), мати і троє малолітніх дітей), які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, при оформленні базової соціальної допомоги загально отримають 14 010 грн. (наразі вони отримують 10500).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Мінсоцполітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Цифри шокують»: Данило Гетманцев обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн

Запит до Пенсійного фонду Данило Гетманцев зробив на фоні підготовки до розгляду законопроекту про скасування спецпенсій працюючим прокурорам.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України