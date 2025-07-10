В Украине начали тестирование нового вида помощи для получателей социальных выплат

В стране в тестовом режиме запустили назначение «базовой социальной помощи».

Фото: 24tv.ua

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Министерство социальной политики сообщило о начале тестирования нового вида помощи для получателей социальных выплат.

Важно, чтобы оформление не требовало от людей дополнительного времени на сбор бумажных справок. Кроме того, единый подход к назначению помощи позволит семье не заниматься оформлением нескольких видов выплат.

«Именно поэтому с июля проводится эксперимент для текущих получателей социальных выплат. Цель — протестировать назначение выплат по единому принципу одной помощи (которая объединяет несколько действующих видов)», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о тестовом режиме назначения «базовой социальной помощи» для тех, кто уже получает одну или несколько из следующих выплат:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной помощи на детей одиноким матерям/отцам;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Размер помощи привязан к так называемой базовой величине, которая определяет минимальный доход на одного человека в семье.

Базовая социальная помощь рассчитывается индивидуально:

она равна разнице между совокупной базовой величиной на всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины составляет 4500 грн и рассчитывается так:

для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы — 100% базовой помощи (то есть 4500 грн);

для каждого следующего члена семьи — 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров (в зависимости от трудового стажа).

Примеры:

Мать, не работающая и не имеющая доходов, и ребенок 2 лет, которые сейчас получают помощь малообеспеченным и помощь при рождении ребенка — при оформлении базовой социальной помощи будут получать 9000 грн (сейчас получают 6500 грн).

Семья из 5 человек (отец получает минимальную зарплату, мать и трое малолетних детей), которая оформляла помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и малообеспеченным, — при оформлении БСД будет получать 14 010 грн (сейчас — 10 500 грн).

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