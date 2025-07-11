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В Полтаве осудили мужчину, который нетрезвым совершил ДТП и пытался переложить ответственность на жену

13:16, 11 июля 2025
Мужчина сбил пешехода, скрылся с места аварии и уверял, что за рулем была его жена, однако экспертизы доказали его вину.
В Полтаве осудили мужчину, который нетрезвым совершил ДТП и пытался переложить ответственность на жену
Фото: Полтавская областная прокуратура
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В Полтаве суд вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и пытался переложить ответственность на свою жену. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, житель Полтавы признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Водитель приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами также на 6 лет.

Речь идет о ДТП, которое произошло 23 декабря 2022 года в Полтаве.

В суде прокуроры доказали, что водитель был нетрезвым за рулем и сбил пешехода, который переходил дорогу. В результате аварии пешеход получил тяжелые телесные повреждения. Однако мужчина не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов его задержали.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Он пытался убедить следствие, что за рулем автомобиля находилась его жена. Однако во время следственного эксперимента правоохранители установили, что женщина не владеет даже базовыми навыками управления транспортом. Кроме того, вину полтавчанина подтвердили автотранспортная, автотехническая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

В настоящее время продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции.

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