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У Полтаві засудили чоловіка, який нетверезим скоїв ДТП та намагався перекласти відповідальність на дружину

13:16, 11 липня 2025
Чоловік збив пішохода, втік з місця аварії та запевняв, що за кермом була його дружина, однак експертизи довели його провину.
У Полтаві засудили чоловіка, який нетверезим скоїв ДТП та намагався перекласти відповідальність на дружину
Фото: Полтавська обласна прокуратура
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У Полтаві суд виніс вирок чоловіку, який нетверезим скоїв ДТП та намагався перекласти відповідальність на дружину. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, мешканця Полтави визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілому (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Водія засуджено на 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом також на 6 років.

Йдеться про ДТП, що сталася 23 грудня 2022 року в Полтаві.

У суді прокурори довели, що водій кермував автомобілем нетверезим і скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу. Унаслідок ДТП пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Проте полтавець не надав допомогу потерпілому, а зник із місця події. Через кілька годин його затримали.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік не визнав. Він намагався переконати слідство, що за кермом автомобіля перебувала його дружина. Однак під час слідчого експерименту правоохоронці встановили, що жінка не володіє навіть базовими навичками керування транспортним засобом. Окрім цього, вину полтавця підтверджено автотранспортною, автотехнічною, судово-медичною та іншими експертизами.

Наразі триває час на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції.   

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