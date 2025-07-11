Фінляндія запроваджує тест для майбутніх громадян

Фінляндія перевірятиме знання історії, прав і культури перед наданням громадянства.

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Фінляндія планує ввести обов’язковий тест для кандидатів на громадянство, який перевірятиме знання суспільно-політичних і культурних реалій країни, повідомило Yle.

Ініціатива Міністерства внутрішніх справ, очолюваного Марі Рантанен із правопопулістської партії «Справжні фіни», передбачає тестування знань про фінські норми, звичаї, історію, культуру, законодавство, фундаментальні права, цінності та цифрові навички. Спочатку тест планували як доповнення до співбесіди, але тепер він може стати основним етапом, замінивши інтерв’ю для більшості кандидатів.

МВС розробляє законопроект із деталями ініціативи, який планують завершити до кінця 2025 року для розгляду в парламенті. Також визначається, хто відповідатиме за створення запитань. Цей тест є частиною реформи уряду Петтері Орпо, яка ускладнює отримання громадянства, зокрема через посилення вимог до тривалості проживання, доходів і бездоганної репутації кандидатів.

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