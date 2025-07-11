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Финляндия вводит тест для будущих граждан

07:54, 11 июля 2025
Финляндия будет проверять знания истории, прав и культуры перед предоставлением гражданства.
Финляндия вводит тест для будущих граждан
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Финляндия планирует ввести обязательный тест для кандидатов на гражданство, который будет проверять знание общественно-политических и культурных реалий страны, сообщило Yle.

Инициатива Министерства внутренних дел, возглавляемого Мари Рантанен из правопопулистской партии «Настоящие финны», предусматривает тестирование знаний о финских нормах, обычаях, истории, культуре, законодательстве, фундаментальных правах, ценностях и цифровых навыках. Изначально тест планировали как дополнение к собеседованию, но теперь он может стать основным этапом, заменив интервью для большинства кандидатов.

МВД разрабатывает законопроект с деталями инициативы, который планируют завершить до конца 2025 года для рассмотрения в парламенте. Также определяется, кто будет отвечать за создание вопросов. Этот тест является частью реформы правительства Петтери Орпо, которая усложняет получение гражданства, в частности из-за ужесточения требований к продолжительности проживания, доходам и безупречной репутации кандидатов.

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гражданство Финляндия

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