Україна просить ЄС профінансувати виплати військовим

Зеленський звернеться до європейських союзників із проханням профінансувати підвищення зарплат українським військовим.

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Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських партнерів із проханням допомогти профінансувати підвищення заробітних плат військовослужбовцям, які протистоять російському вторгненню, щоб залучити більше новобранців. Про це повідомило агентство Bloomberg.

«Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплати нашим військовослужбовцям, лише зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх», — заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

За інформацією Bloomberg, уряд України прагне мотивувати громадян до вступу в армію, пропонуючи значні виплати для тих, хто підписує військові контракти. Це має зменшити нестачу новобранців. Водночас Росія активно використовує великі бонуси за контракти та високі зарплати, щоб щомісяця залучати десятки тисяч осіб до своєї армії, уникаючи суспільного невдоволення, подібного до того, що виникло після часткової мобілізації, оголошеної президентом Володимиром Путіним у 2022 році.

Збільшення виплат українським військовим посилить тиск на державний бюджет, дефіцит якого в 2024 році перевищив 20% ВВП через значні військові витрати. Україна, розтерзана війною, залежить від десятків мільярдів доларів фінансової допомоги від міжнародних союзників. Однак європейські партнери досі відхиляли ідею прямого фінансування військових витрат, зокрема зарплат.

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