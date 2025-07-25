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Украина просит ЕС профинансировать выплаты военным

16:57, 25 июля 2025
Зеленский обратится к европейским союзникам с просьбой профинансировать повышение зарплат украинским военным.
Украина просит ЕС профинансировать выплаты военным
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь профинансировать повышение заработных плат военнослужащим, которые противостоят российскому вторжению, чтобы привлечь больше новобранцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Раньше европейцы отказывались финансировать зарплаты нашим военнослужащим, только оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех», — заявил Зеленский во время общения с журналистами.

По информации Bloomberg, правительство Украины стремится мотивировать граждан к вступлению в армию, предлагая значительные выплаты для тех, кто подписывает военные контракты. Это должно уменьшить нехватку новобранцев. В то же время Россия активно использует большие бонусы за контракты и высокие зарплаты, чтобы ежемесячно привлекать десятки тысяч человек в свою армию, избегая общественного недовольства, подобного тому, которое возникло после частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным в 2022 году.

Увеличение выплат украинским военным усилит давление на государственный бюджет, дефицит которого в 2024 году превысил 20% ВВП из-за значительных военных расходов. Украина, раздираемая войной, зависит от десятков миллиардов долларов финансовой помощи от международных союзников. Однако европейские партнеры до сих пор отклоняли идею прямого финансирования военных расходов, в частности зарплат.

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ЕС зарплата военные война Владимир Зеленский

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