Трамп отменил выделение 9 млрд долларов на иностранную помощь и государственные телекомпании

Дональд Трамп подписал закон, отменяющий выделение 9 миллиардов долларов на финансирование внешней помощи и общественного вещания.

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Президент США Дональд Трамп подписал закон об отмене 9 миллиардов долларов, предусмотренных на внешнюю помощь и поддержку государственного вещания. Об этом сообщает CBS News.

Спикер Белого дома Гаррисон Филдс заявил, что пакет был "официально подписан".

Это первый случай за десятилетие, когда Конгресс удовлетворил просьбу президента об отзыве ранее одобренных бюджетных ассигнований.

Большая часть изъятых средств была предназначена для программ внешней помощи. Около 1,1 млрд долларов было выделено Корпорации общественного вещания, финансирующей NPR и PBS. Хотя большая часть этих средств распределяется между более чем 1500 местными общественными радио- и телестанциями по всей стране.

Белый дом назвал этот закон тестовым случаем для Конгресса, и заявил, что подобные пакеты отмены финансирования будут проходить в дальнейшем.

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