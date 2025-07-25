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Трамп скасував виділення 9 млрд доларів на іноземну допомогу та державні телекомпанії

16:28, 25 липня 2025
Дональд Трамп підписав закон, що скасовує виділення 9 мільярдів доларів на фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення.
Трамп скасував виділення 9 млрд доларів на іноземну допомогу та державні телекомпанії
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Президент США Дональд Трамп підписав закон про скасування 9 мільярдів доларів, передбачених на зовнішню допомогу та підтримку державного мовлення. Про це повідомляє CBS News.

Речник Білого дому Гаррісон Філдс заявив, що пакет був "офіційно підписаний".

Це перший випадок за десятиліття, коли Конгрес задовольнив прохання президента про відкликання раніше схвалених бюджетних асигнувань.

Більша частина вилучених коштів була призначена для програм зовнішньої допомоги. Близько 1,1 млрд доларів було виділено Корпорації суспільного мовлення, яка фінансує NPR і PBS. Хоча більша частина цих коштів розподіляється між понад 1500 місцевими громадськими радіо- і телестанціями по всій країні.

Білий дім назвав цей закон тестовим випадком для Конгресу, і заявив, що подібні пакети скасування фінансування, відбуватимуться надалі.

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США Дональд Трамп

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