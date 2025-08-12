Переплата за ліцензію — податкова пояснила, коли та як можна повернути гроші

Переплату за ліцензію не можна автоматично зарахувати в рахунок наступного платежу, але її можна повернути за заявою платника.

Надміру сплачені кошти за ліцензію не можуть бути автоматично зараховані в рахунок наступного чергового платежу. Проте платник має право повернути такі кошти за умови подання відповідної заяви. Про це нагадала Державна податкова служба України.

Що передбачає закон

Згідно із Законом України № 3817-ІХ від 18 червня 2024 року:

Перший платіж за ліцензію здійснюється до її отримання у розмірі, визначеному законом.

Ліцензії на провадження господарської діяльності видаються безстроково, а плата за них вноситься щорічно (для роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет – щоквартально рівними частинами).

Контроль за своєчасною сплатою річних або квартальних платежів здійснює орган ліцензування на підставі поданої ліцензіатом заяви із зазначенням суми, коду класифікації доходів бюджету, номера та дати платіжної інструкції.

Законом № 3817 не передбачено можливості автоматичного зарахування надміру сплачених сум у рахунок майбутніх платежів.

Як можна повернути кошти

Відповідно до п.п. 14.1.115 та ст. 43 Податкового кодексу України, надміру сплачені грошові зобов’язання – це кошти, які були зараховані до бюджету понад нараховану суму, граничний строк сплати якої настав.

Повернення таких коштів здійснюється лише за заявою платника, яку потрібно подати протягом 1095 днів з моменту виникнення надміру сплаченої суми.

