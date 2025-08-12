Переплата за ліцензію — податкова пояснила, коли та як можна повернути гроші

Надміру сплачені кошти за ліцензію не можуть бути автоматично зараховані в рахунок наступного чергового платежу. Проте платник має право повернути такі кошти за умови подання відповідної заяви. Про це нагадала Державна податкова служба України.
Що передбачає закон
Згідно із Законом України № 3817-ІХ від 18 червня 2024 року:
Законом № 3817 не передбачено можливості автоматичного зарахування надміру сплачених сум у рахунок майбутніх платежів.
Як можна повернути кошти
Відповідно до п.п. 14.1.115 та ст. 43 Податкового кодексу України, надміру сплачені грошові зобов’язання – це кошти, які були зараховані до бюджету понад нараховану суму, граничний строк сплати якої настав.
Повернення таких коштів здійснюється лише за заявою платника, яку потрібно подати протягом 1095 днів з моменту виникнення надміру сплаченої суми.
