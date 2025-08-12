Практика судів
Переплата за ліцензію — податкова пояснила, коли та як можна повернути гроші

15:01, 12 серпня 2025
Переплату за ліцензію не можна автоматично зарахувати в рахунок наступного платежу, але її можна повернути за заявою платника.
Надміру сплачені кошти за ліцензію не можуть бути автоматично зараховані в рахунок наступного чергового платежу. Проте платник має право повернути такі кошти за умови подання відповідної заяви. Про це нагадала Державна податкова служба України.

Що передбачає закон

Згідно із Законом України № 3817-ІХ від 18 червня 2024 року:

  • Перший платіж за ліцензію здійснюється до її отримання у розмірі, визначеному законом.
  • Ліцензії на провадження господарської діяльності видаються безстроково, а плата за них вноситься щорічно (для роздрібної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет – щоквартально рівними частинами).
  • Контроль за своєчасною сплатою річних або квартальних платежів здійснює орган ліцензування на підставі поданої ліцензіатом заяви із зазначенням суми, коду класифікації доходів бюджету, номера та дати платіжної інструкції.

Законом № 3817 не передбачено можливості автоматичного зарахування надміру сплачених сум у рахунок майбутніх платежів.

Як можна повернути кошти

Відповідно до п.п. 14.1.115 та ст. 43 Податкового кодексу України, надміру сплачені грошові зобов’язання – це кошти, які були зараховані до бюджету понад нараховану суму, граничний строк сплати якої настав.

Повернення таких коштів здійснюється лише за заявою платника, яку потрібно подати протягом 1095 днів з моменту виникнення надміру сплаченої суми.

