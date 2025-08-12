Практика судов
  1. В Украине

Переплата за лицензию — налоговая объяснила, когда и как можно вернуть деньги

15:01, 12 августа 2025
Переплату за лицензию нельзя автоматически зачислить в счет следующего платежа, но ее можно вернуть по заявлению плательщика.
Переплата за лицензию — налоговая объяснила, когда и как можно вернуть деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Излишне уплаченные средства за лицензию не могут быть автоматически зачтены в счет следующего очередного платежа. Однако плательщик имеет право вернуть такие средства при условии подачи соответствующего заявления. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Что предусматривает закон

Согласно Закону Украины № 3817-IX от 18 июня 2024 года:

  • Первый платеж за лицензию осуществляется до ее получения в размере, установленном законом.
  • Лицензии на ведение хозяйственной деятельности выдаются бессрочно, а плата за них вносится ежегодно (для розничной торговли алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет — ежеквартально равными частями).
  • Контроль за своевременной уплатой годовых или квартальных платежей осуществляет орган лицензирования на основании поданного лицензиатом заявления с указанием суммы, кода классификации доходов бюджета, номера и даты платежного поручения.

Законом № 3817 не предусмотрена возможность автоматического зачета излишне уплаченных сумм в счет будущих платежей.

Как можно вернуть средства

Согласно п.п. 14.1.115 и ст. 43 Налогового кодекса Украины, излишне уплаченные денежные обязательства — это средства, которые были зачислены в бюджет сверх начисленной суммы, предельный срок уплаты которой наступил.

Возврат таких средств осуществляется только по заявлению плательщика, которое необходимо подать в течение 1095 дней с момента возникновения излишне уплаченной суммы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

Совет адвокатов выбрал Алексея Шевчука, Анну Колесник и Оксану Каденко кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС

В дальнейшем Высший совет правосудия будет выбирать одного члена в состав Конкурсной комиссии по отбору ВККС из трех предложенных САУ кандидатов – Алексея Шевчука, Анны Колесник и Оксаны Каденко.

«Копипаста» из старого отмененного приговора не предусмотрена УПК как способ исследования судом доказательств — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что в УПК нет такого способа исследования судом доказательств, как импорт содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов и специалиста из текста предыдущего, ранее отмененного приговора, и их отражение в тексте нового приговора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва