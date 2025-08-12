Переплата за лицензию — налоговая объяснила, когда и как можно вернуть деньги

Переплату за лицензию нельзя автоматически зачислить в счет следующего платежа, но ее можно вернуть по заявлению плательщика.

Излишне уплаченные средства за лицензию не могут быть автоматически зачтены в счет следующего очередного платежа. Однако плательщик имеет право вернуть такие средства при условии подачи соответствующего заявления. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Что предусматривает закон

Согласно Закону Украины № 3817-IX от 18 июня 2024 года:

Первый платеж за лицензию осуществляется до ее получения в размере, установленном законом.

Лицензии на ведение хозяйственной деятельности выдаются бессрочно, а плата за них вносится ежегодно (для розничной торговли алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет — ежеквартально равными частями).

Контроль за своевременной уплатой годовых или квартальных платежей осуществляет орган лицензирования на основании поданного лицензиатом заявления с указанием суммы, кода классификации доходов бюджета, номера и даты платежного поручения.

Законом № 3817 не предусмотрена возможность автоматического зачета излишне уплаченных сумм в счет будущих платежей.

Как можно вернуть средства

Согласно п.п. 14.1.115 и ст. 43 Налогового кодекса Украины, излишне уплаченные денежные обязательства — это средства, которые были зачислены в бюджет сверх начисленной суммы, предельный срок уплаты которой наступил.

Возврат таких средств осуществляется только по заявлению плательщика, которое необходимо подать в течение 1095 дней с момента возникновения излишне уплаченной суммы.

