Переплата за лицензию — налоговая объяснила, когда и как можно вернуть деньги

Излишне уплаченные средства за лицензию не могут быть автоматически зачтены в счет следующего очередного платежа. Однако плательщик имеет право вернуть такие средства при условии подачи соответствующего заявления. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.
Что предусматривает закон
Согласно Закону Украины № 3817-IX от 18 июня 2024 года:
Законом № 3817 не предусмотрена возможность автоматического зачета излишне уплаченных сумм в счет будущих платежей.
Как можно вернуть средства
Согласно п.п. 14.1.115 и ст. 43 Налогового кодекса Украины, излишне уплаченные денежные обязательства — это средства, которые были зачислены в бюджет сверх начисленной суммы, предельный срок уплаты которой наступил.
Возврат таких средств осуществляется только по заявлению плательщика, которое необходимо подать в течение 1095 дней с момента возникновения излишне уплаченной суммы.
