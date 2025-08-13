Практика судів
  1. В Україні

Чи повинні мобілізовані ФОП третьої групи сплачувати єдиний податок та військовий збір — роз’яснення

11:29, 13 серпня 2025
ДПС роз’яснила правила сплати податків для мобілізованих підприємців.
Чи повинні мобілізовані ФОП третьої групи сплачувати єдиний податок та військовий збір — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, чи зобов’язані мобілізовані фізичні особи-підприємці (ФОП) третьої групи платити єдиний податок і військовий збір, якщо декларацію подано під час служби.

Згідно з Податковим кодексом, ФОП на єдиному податку третьої групи подають декларацію щокварталу — протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу, а сплачують податок протягом 10 днів після граничної дати подання декларації.

Однак, після набуття чинності Законом № 4505-IX від 5.07.2025, мобілізовані самозайняті особи, у тому числі ФОП, звільняються на весь період служби від нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку, ПДФО та військового збору. Це стосується і тих, хто служить за контрактом або виконує обов’язки за посадами воєнного часу.

Що це означає на практиці

Якщо податкові зобов’язання з єдиного податку та військового збору виникли до мобілізації і задекларовані під час служби — їх можна сплатити протягом 180 днів після демобілізації чи завершення лікування/реабілітації.

Якщо зобов’язання виникли під час служби — їх можна не сплачувати, а подати уточнюючу декларацію та зменшити суму до сплати.

Підставою для звільнення від податків є дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про дати мобілізації та демобілізації.

Висновок: мобілізовані ФОП третьої групи мають податкові пільги на час служби, але порядок сплати залежить від того, коли саме виникли зобов’язання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС мобілізація військовий збір військова служба податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду