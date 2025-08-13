Чи повинні мобілізовані ФОП третьої групи сплачувати єдиний податок та військовий збір — роз’яснення

ДПС роз’яснила правила сплати податків для мобілізованих підприємців.

Державна податкова служба роз’яснила, чи зобов’язані мобілізовані фізичні особи-підприємці (ФОП) третьої групи платити єдиний податок і військовий збір, якщо декларацію подано під час служби.

Згідно з Податковим кодексом, ФОП на єдиному податку третьої групи подають декларацію щокварталу — протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу, а сплачують податок протягом 10 днів після граничної дати подання декларації.

Однак, після набуття чинності Законом № 4505-IX від 5.07.2025, мобілізовані самозайняті особи, у тому числі ФОП, звільняються на весь період служби від нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку, ПДФО та військового збору. Це стосується і тих, хто служить за контрактом або виконує обов’язки за посадами воєнного часу.

Що це означає на практиці

Якщо податкові зобов’язання з єдиного податку та військового збору виникли до мобілізації і задекларовані під час служби — їх можна сплатити протягом 180 днів після демобілізації чи завершення лікування/реабілітації.

Якщо зобов’язання виникли під час служби — їх можна не сплачувати, а подати уточнюючу декларацію та зменшити суму до сплати.

Підставою для звільнення від податків є дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про дати мобілізації та демобілізації.

Висновок: мобілізовані ФОП третьої групи мають податкові пільги на час служби, але порядок сплати залежить від того, коли саме виникли зобов’язання.

