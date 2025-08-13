Должны ли мобилизованные ФЛП третьей группы уплачивать единый налог и военный сбор — разъяснение

ГНС разъяснила правила уплаты налогов для мобилизованных предпринимателей.

Государственная налоговая служба разъяснила, обязаны ли мобилизованные физические лица-предприниматели (ФЛП) третьей группы платить единый налог и военный сбор, если декларация подана во время службы.

Согласно Налоговому кодексу, ФЛП на едином налоге третьей группы подают декларацию ежеквартально — в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала, а уплачивают налог в течение 10 дней после предельной даты подачи декларации.

Однако после вступления в силу Закона № 4505-IX от 5.07.2025 мобилизованные самозанятые лица, в том числе ФЛП, освобождаются на весь период службы от начисления, уплаты и подачи отчетности по единому налогу, НДФЛ и военному сбору. Это касается и тех, кто служит по контракту или выполняет обязанности по должностям военного времени.

Что это означает на практике

Если налоговые обязательства по единому налогу и военному сбору возникли до мобилизации и задекларированы во время службы — их можно уплатить в течение 180 дней после демобилизации или завершения лечения/реабилитации.

Если обязательства возникли во время службы — их можно не платить, а подать уточняющую декларацию и уменьшить сумму к уплате.

Основанием для освобождения от налогов являются данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о датах мобилизации и демобилизации.

Вывод: мобилизованные ФЛП третьей группы имеют налоговые льготы на время службы, но порядок уплаты зависит от того, когда именно возникли обязательства.

