Практика судов
  1. В Украине

Должны ли мобилизованные ФЛП третьей группы уплачивать единый налог и военный сбор — разъяснение

11:29, 13 августа 2025
ГНС разъяснила правила уплаты налогов для мобилизованных предпринимателей.
Должны ли мобилизованные ФЛП третьей группы уплачивать единый налог и военный сбор — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба разъяснила, обязаны ли мобилизованные физические лица-предприниматели (ФЛП) третьей группы платить единый налог и военный сбор, если декларация подана во время службы.

Согласно Налоговому кодексу, ФЛП на едином налоге третьей группы подают декларацию ежеквартально — в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала, а уплачивают налог в течение 10 дней после предельной даты подачи декларации.

Однако после вступления в силу Закона № 4505-IX от 5.07.2025 мобилизованные самозанятые лица, в том числе ФЛП, освобождаются на весь период службы от начисления, уплаты и подачи отчетности по единому налогу, НДФЛ и военному сбору. Это касается и тех, кто служит по контракту или выполняет обязанности по должностям военного времени.

Что это означает на практике

Если налоговые обязательства по единому налогу и военному сбору возникли до мобилизации и задекларированы во время службы — их можно уплатить в течение 180 дней после демобилизации или завершения лечения/реабилитации.

Если обязательства возникли во время службы — их можно не платить, а подать уточняющую декларацию и уменьшить сумму к уплате.

Основанием для освобождения от налогов являются данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о датах мобилизации и демобилизации.

Вывод: мобилизованные ФЛП третьей группы имеют налоговые льготы на время службы, но порядок уплаты зависит от того, когда именно возникли обязательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС мобилизация военный сбор военная служба налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия предлагает увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн — без учета доплат

Также ВСП видит угрозу в том, что размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду