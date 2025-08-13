Співвласники Varus і Eva можуть викупити завод «Вінницяпобутхім», що займається виготовленням побутової хімії

Товариство «Афіна-Груп», яке належить співвласникам мереж EVA і Varus Руслану Шостаку та Валерію Кіптику, стало переможцем аукціону з приватизації заводу «Вінницяпобутхім». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
За даними Фонду держмайна, у торгах змагалися 2 учасника, стартова ціна становила 301,406 млн грн.
Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю «Афіна-Груп».
«Вінницяпобутхім» спеціалізується на виробництві мила, мийних та чистячих засобів.
Підприємство включає 25 об’єктів нерухомості загальною площею понад 31 тис. кв. м, розташованих на чотирьох ділянках площею 4,1 га.
Раніше «Вінницяпобутхім» належав російському АТ «Нєвская косметика». ВАКС 31 липня 2024 року задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції щодо застосування до російської компанії санкції у вигляді стягнення у дохід держави 100% акцій українського заводу.
«Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників», — зазначила раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Покупець має виконати соціальні та інвестиційні зобов’язання, які є умовами приватизації, зокрема:
Всі кошти від приватизації націоналізованих активів спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюють на відновлення країни, додали в ФДМУ.
