Співвласники Varus і Eva можуть викупити завод «Вінницяпобутхім», що займається виготовленням побутової хімії

Завод «Вінницяпобутхім» раніше належав російській компанії «Нєвская косметика».

Товариство «Афіна-Груп», яке належить співвласникам мереж EVA і Varus Руслану Шостаку та Валерію Кіптику, стало переможцем аукціону з приватизації заводу «Вінницяпобутхім». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За даними Фонду держмайна, у торгах змагалися 2 учасника, стартова ціна становила 301,406 млн грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю «Афіна-Груп».

«Вінницяпобутхім» спеціалізується на виробництві мила, мийних та чистячих засобів.

Підприємство включає 25 об’єктів нерухомості загальною площею понад 31 тис. кв. м, розташованих на чотирьох ділянках площею 4,1 га.

Раніше «Вінницяпобутхім» належав російському АТ «Нєвская косметика». ВАКС 31 липня 2024 року задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції щодо застосування до російської компанії санкції у вигляді стягнення у дохід держави 100% акцій українського заводу.

«Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників», — зазначила раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Покупець має виконати соціальні та інвестиційні зобов’язання, які є умовами приватизації, зокрема:

збереження основних видів діяльності протягом п’яти років;

погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

погашення протягом п’яти років простроченої кредиторської заборгованості;

недопущення протягом виконання зобов'язань покупця відчуження, передачі майна/активів Товариства підсанкційним особам і пов'язаним з ними особам;

соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників;

дотримання вимог природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладення нового.

Всі кошти від приватизації націоналізованих активів спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюють на відновлення країни, додали в ФДМУ.

