Совладельцы Varus и Eva могут выкупить завод «Винницабытхим», занимающийся изготовлением бытовой химии

Завод «Винницабытхим» ранее принадлежал российской компании «Невская косметика».

Общество «Афина-Груп», которое принадлежит совладельцам сетей EVA и Varus Руслану Шостаку и Валерию Киптику, стало победителем аукциона по приватизации завода «Винницапобутхим». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Фонда госимущества, в торгах участвовали 2 участника, стартовая цена составляла 301,406 млн грн.

Наивысшую ставку за пакет акций компании предложило Общество с ограниченной ответственностью «Афина-Груп».

«Винницапобутхим» специализируется на производстве мыла, моющих и чистящих средств.

Предприятие включает 25 объектов недвижимости общей площадью более 31 тыс. кв. м, расположенных на четырех участках площадью 4,1 га.

Ранее «Винницапобутхим» принадлежал российскому АО «Невская косметика». ВАКС 31 июля 2024 года удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о применении к российской компании санкции в виде взыскания в доход государства 100% акций украинского завода.

«Предприятие, которое ранее принадлежало российскому олигарху и было конфисковано решением суда, получит нового собственника с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников», — ранее отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Покупатель должен выполнить социальные и инвестиционные обязательства, которые являются условиями приватизации, в частности:

сохранение основных видов деятельности в течение пяти лет;

погашение в течение 6 месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом;

погашение в течение пяти лет просроченной кредиторской задолженности;

недопущение в течение выполнения обязательств покупателя отчуждения, передачи имущества/активов Общества подсанкционным лицам и связанным с ними лицам;

социальные гарантии работникам в соответствии с требованиями трудового законодательства;

недопущение в течение 6 месяцев увольнения работников;

соблюдение требований природоохранного законодательства;

выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.

Все средства от приватизации национализированных активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и работают на восстановление страны, добавили в ФГИУ.

