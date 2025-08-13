Практика судов
  1. В Украине

Совладельцы Varus и Eva могут выкупить завод «Винницабытхим», занимающийся изготовлением бытовой химии

13:00, 13 августа 2025
Завод «Винницабытхим» ранее принадлежал российской компании «Невская косметика».
Совладельцы Varus и Eva могут выкупить завод «Винницабытхим», занимающийся изготовлением бытовой химии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Общество «Афина-Груп», которое принадлежит совладельцам сетей EVA и Varus Руслану Шостаку и Валерию Киптику, стало победителем аукциона по приватизации завода «Винницапобутхим». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Фонда госимущества, в торгах участвовали 2 участника, стартовая цена составляла 301,406 млн грн.

Наивысшую ставку за пакет акций компании предложило Общество с ограниченной ответственностью «Афина-Груп».

«Винницапобутхим» специализируется на производстве мыла, моющих и чистящих средств.

Предприятие включает 25 объектов недвижимости общей площадью более 31 тыс. кв. м, расположенных на четырех участках площадью 4,1 га.

Ранее «Винницапобутхим» принадлежал российскому АО «Невская косметика». ВАКС 31 июля 2024 года удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о применении к российской компании санкции в виде взыскания в доход государства 100% акций украинского завода.

«Предприятие, которое ранее принадлежало российскому олигарху и было конфисковано решением суда, получит нового собственника с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников», — ранее отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Покупатель должен выполнить социальные и инвестиционные обязательства, которые являются условиями приватизации, в частности:

  • сохранение основных видов деятельности в течение пяти лет;
  • погашение в течение 6 месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом;
  • погашение в течение пяти лет просроченной кредиторской задолженности;
  • недопущение в течение выполнения обязательств покупателя отчуждения, передачи имущества/активов Общества подсанкционным лицам и связанным с ними лицам;
  • социальные гарантии работникам в соответствии с требованиями трудового законодательства;
  • недопущение в течение 6 месяцев увольнения работников;
  • соблюдение требований природоохранного законодательства;
  • выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.

Все средства от приватизации национализированных активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и работают на восстановление страны, добавили в ФГИУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Винница приватизация завод

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Белый дом опубликовал список лидеров стран, которые поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Вместе с тем, Нобелевский комитет принимает официальные номинации на премию мира до 31 января года вручения – если заявка была подана летом 2025 года, она уже не попадет на рассмотрение в 2025 году, но ее могут учесть в цикле 2026 года.

Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора

Высший совет правосудия будет выбирать среди двух делегированных Советом прокуроров сотрудников Офиса Генпрокурора – Владимира Черного и Алены Конишевской.

Высший совет правосудия предлагает увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн — без учета доплат

Также ВСП видит угрозу в том, что размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду