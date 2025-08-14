Практика судів
Кабмін хоче виключити з закону про соцзахист військовослужбовців норму щодо альтернативної служби з релігійних причин

10:00, 14 серпня 2025
Уряд підтримав законопроект про врегулювання питань соцзахисту для військовослужбовців та їхніх сімей.
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань».

Документ спрямований на врегулювання питань соціального захисту військовослужбовців строкової та базової військової служби, а також їхніх родин шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України та низки законів, зокрема «Про відпустки», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування».

Крім того, законопроектом передбачено врегулювання питання:

  • виключення із ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» положень щодо підстав звільнення із військової служби та стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких що не належать до предмету правового регулювання цього Закону;
  • запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;
  • щодо надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.

