Кабмін хоче виключити з закону про соцзахист військовослужбовців норму щодо альтернативної служби з релігійних причин

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань».
Документ спрямований на врегулювання питань соціального захисту військовослужбовців строкової та базової військової служби, а також їхніх родин шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України та низки законів, зокрема «Про відпустки», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування».
Крім того, законопроектом передбачено врегулювання питання:
