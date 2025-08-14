Кабмин хочет исключить из закона о соцзащите военнослужащих норму отноительно альтернативной службы по религиозным причинам

Правительство поддержало законопроект об урегулировании вопросов соцзащиты для военнослужащих и их семей.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов».

Документ направлен на урегулирование вопросов социальной защиты военнослужащих срочной и базовой военной службы, а также их семей путем внесения изменений в Кодекс законов о труде Украины и ряд законов, в частности «Об отпусках», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Кроме того, законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов:

исключение из ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» положений об основаниях увольнения с военной службы и о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной военной службы, на прохождение альтернативной (невоенной) службы, как таких, что не относятся к предмету правового регулирования данного Закона;

введение шестидневной рабочей недели с одним выходным днем для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждений профессионального предвысшего военного образования;

предоставление отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, а также в период действия военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.