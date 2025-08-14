Кабмин хочет исключить из закона о соцзащите военнослужащих норму отноительно альтернативной службы по религиозным причинам

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов».
Документ направлен на урегулирование вопросов социальной защиты военнослужащих срочной и базовой военной службы, а также их семей путем внесения изменений в Кодекс законов о труде Украины и ряд законов, в частности «Об отпусках», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Кроме того, законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов:
