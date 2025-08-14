Google запускає функцію пам’яті для чатбота Gemini та оновлює налаштування конфіденційності

Google робить Gemini «другом із пам’яттю».

Фото: Getty Images

Компанія Google розпочала поступове впровадження функції автоматичної пам’яті для чатбота Gemini, яка дозволить йому запам’ятовувати ключові деталі та вподобання користувачів без додаткових вказівок. Про це повідомили в компанії. Нова опція розширює можливості попередньої версії, де користувачам доводилося вручну вказувати інформацію для збереження.

Функція пам’яті буде активована за замовчуванням, але її можна відключити в налаштуваннях Gemini, вимкнувши параметр Your past chats with Gemini у розділі Personal Context. На першому етапі оновлення стане доступним для користувачів моделі Gemini 2.5 Pro у вибраних країнах, а згодом – для Gemini 2.5 Flash.

Запуск відбувається на тлі критики моделі GPT-5 від OpenAI, яку користувачі назвали «холодною» та менш персоналізованою. Деякі навіть порівняли втрату взаємодії з чатботом із втратою друга. Google підкреслює, що Gemini, завдяки новій функції, зберігатиме індивідуальний підхід, автоматично враховуючи контекст попередніх розмов. Схожу функцію пам’яті нещодавно додав і чатбот Claude від Anthropic.

Крім того, Google оновлює налаштування конфіденційності. Параметр Apps Activity перейменовано на Keep Activity. При його активації компанія зможе використовувати вибрані файли та фото, завантажені в Gemini, для вдосконалення сервісів. За замовчуванням ця опція відключена.

Також з’явиться режим Temporary Chats для тимчасових чатів, які не зберігатимуться в історії, не впливатимуть на персоналізацію та автоматично видалятимуться через 72 години. Цей режим призначений для приватних або разових запитів, забезпечуючи більшу конфіденційність.

