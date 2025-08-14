Практика судов
  1. В Украине

Google запускает функцию памяти для чат-бота Gemini и обновляет настройки конфиденциальности

16:36, 14 августа 2025
Google делает Gemini «другом с памятью».
Google запускает функцию памяти для чат-бота Gemini и обновляет настройки конфиденциальности
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google начала постепенное внедрение функции автоматической памяти для чат-бота Gemini, которая позволит ему запоминать ключевые детали и предпочтения пользователей без дополнительных указаний. Об этом сообщили в компании. Новая опция расширяет возможности предыдущей версии, где пользователям приходилось вручную указывать информацию для сохранения.

Функция памяти будет активирована по умолчанию, но ее можно отключить в настройках Gemini, выключив параметр «Your past chats with Gemini» в разделе Personal Context. На первом этапе обновление станет доступным для пользователей модели Gemini 2.5 Pro в избранных странах, а затем – для Gemini 2.5 Flash.

Запуск происходит на фоне критики модели GPT-5 от OpenAI, которую пользователи назвали «холодной» и менее персонализированной. Некоторые даже сравнили потерю взаимодействия с чат-ботом с потерей друга. Google подчеркивает, что Gemini, благодаря новой функции, будет сохранять индивидуальный подход, автоматически учитывая контекст предыдущих разговоров. Похожую функцию памяти недавно добавил и чат-бот Claude от Anthropic.

Кроме того, Google обновляет настройки конфиденциальности. Параметр Apps Activity переименован в Keep Activity. При его активации компания сможет использовать выбранные файлы и фото, загруженные в Gemini, для улучшения сервисов. По умолчанию эта опция отключена.

Также появится режим Temporary Chats для временных чатов, которые не будут сохраняться в истории, не будут влиять на персонализацию и автоматически удалятся через 72 часа. Этот режим предназначен для приватных или разовых запросов, обеспечивая большую конфиденциальность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Отсутствие письменного договора с экспертом не является основанием для признания его заключения недопустимым доказательством в уголовном деле — Верховный Суд

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Кабмин вновь предлагает депутатам закрепить в законе право полиции задерживать нарушителей комендантского часа

Впрочем, данный законопроект может не иметь реальных перспектив принятия, так как он является копией предыдущего законопроекта правительства, который пролежал в парламенте полгода без движения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси