Google запускает функцию памяти для чат-бота Gemini и обновляет настройки конфиденциальности

Google делает Gemini «другом с памятью».

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google начала постепенное внедрение функции автоматической памяти для чат-бота Gemini, которая позволит ему запоминать ключевые детали и предпочтения пользователей без дополнительных указаний. Об этом сообщили в компании. Новая опция расширяет возможности предыдущей версии, где пользователям приходилось вручную указывать информацию для сохранения.

Функция памяти будет активирована по умолчанию, но ее можно отключить в настройках Gemini, выключив параметр «Your past chats with Gemini» в разделе Personal Context. На первом этапе обновление станет доступным для пользователей модели Gemini 2.5 Pro в избранных странах, а затем – для Gemini 2.5 Flash.

Запуск происходит на фоне критики модели GPT-5 от OpenAI, которую пользователи назвали «холодной» и менее персонализированной. Некоторые даже сравнили потерю взаимодействия с чат-ботом с потерей друга. Google подчеркивает, что Gemini, благодаря новой функции, будет сохранять индивидуальный подход, автоматически учитывая контекст предыдущих разговоров. Похожую функцию памяти недавно добавил и чат-бот Claude от Anthropic.

Кроме того, Google обновляет настройки конфиденциальности. Параметр Apps Activity переименован в Keep Activity. При его активации компания сможет использовать выбранные файлы и фото, загруженные в Gemini, для улучшения сервисов. По умолчанию эта опция отключена.

Также появится режим Temporary Chats для временных чатов, которые не будут сохраняться в истории, не будут влиять на персонализацию и автоматически удалятся через 72 часа. Этот режим предназначен для приватных или разовых запросов, обеспечивая большую конфиденциальность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.