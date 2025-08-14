Практика судів
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, покази на яких дав затриманий Кирило Молчанов

16:52, 14 серпня 2025
СБУ зібрала докази проти мережі Медведчука, яка за вказівкою РФ проводила інформаційні атаки проти України.
Служба безпеки України викрила організовану групу з 12 осіб, які під керівництвом Віктора Медведчука, близького соратника Путіна, здійснювали інформаційні диверсії проти України на замовлення російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, злочинна група діяла під виглядом громадської організації «Другая Украина» з базою в москві. Докази проти її учасників зібрано, зокрема, завдяки свідченням затриманого у Польщі навесні 2025 року Кирила Молчанова, який входив до медійного пулу Медведчука. Зараз Молчанов перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Розслідування встановило, що Молчанов одночасно працював на фсб і зовнішню розвідку росії. У його телефоні виявлено листування з генерал-лейтенантом Георгієм Грішаєвим, першим заступником п’ятої служби фсб. За вказівками російських кураторів Молчанов та інші учасники групи виправдовували агресію рф, дискредитували Україну на міжнародній арені та дестабілізували ситуацію в країнах-партнерах. Молчанов також організовував у країнах ЄС акції на підтримку кремлівських наративів, спрямованих на скорочення міжнародної допомоги Україні.

Керував діяльністю групи особисто Віктор Медведчук, який створив «Другу Украину» за погодженням із путіним. До складу організації увійшли топменеджери та пропагандисти підсанкційних телеканалів Медведчука, більшість із яких виїхали до росії на початку повномасштабного вторгнення. Антиукраїнський контент поширювався через підконтрольні Telegram-канали, YouTube та платформу «Голос Європи» (Voice of Europe), проти якої у 2024 році ЄС запровадив санкції за сприяння СБУ та чеських правоохоронців. Ці матеріали активно тиражувалися російськими пропагандистськими ресурсами.

Фінансування злочинної діяльності забезпечував Медведчук, співпрацюючи з адміністрацією путіна та урядовими структурами рф. СБУ заочно повідомила про підозру Медведчуку та 11 його спільникам, які переховуються в росії: Денису Жарких, Артему Марчевському, Роману Коваленку, Руслану Калинчуку, Яну Таксюру, Юрію Дудкіну, Руслану Коцабі, Наталії Хорошевській, Богдану Гіганову, Олегу Ясинському та Олександру Лазарєву.

Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за публічні заклики до повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109), державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111), колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1), порушення рівноправності громадян (ч. 3 ст. 161) та виправдовування агресії рф (ч. 3 ст. 436-2).

Кирилу Молчанову додатково висунуто підозру за роботу на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

