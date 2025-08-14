СБУ разоблачила 12 сообщников Медведчука, показания на которых дал задержанный Кирилл Молчанов

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу из 12 человек, которые под руководством Виктора Медведчука, близкого соратника Путина, осуществляли информационные диверсии против Украины по заказу российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, преступная группа действовала под видом общественной организации «Другая Украина» с базой в Москве. Доказательства против её участников собраны, в частности, благодаря показаниям задержанного в Польше весной 2025 года Кирилла Молчанова, входившего в медийный пул Медведчука. Сейчас Молчанов находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.
Расследование установило, что Молчанов одновременно работал на ФСБ и внешнюю разведку России. В его телефоне обнаружена переписка с генерал-лейтенантом Георгием Гришаевым, первым заместителем пятой службы ФСБ. По указаниям российских кураторов Молчанов и другие участники группы оправдывали агрессию РФ, дискредитировали Украину на международной арене и дестабилизировали ситуацию в странах-партнёрах. Молчанов также организовывал в странах ЕС акции в поддержку кремлёвских нарративов, направленных на сокращение международной помощи Украине.
Деятельностью группы лично руководил Виктор Медведчук, который создал «Другую Украину» по согласованию с Путиным. В состав организации вошли топ-менеджеры и пропагандисты подконтрольных санкциям телеканалов Медведчука, большинство из которых выехали в Россию в начале полномасштабного вторжения. Антиукраинский контент распространялся через подконтрольные Telegram-каналы, YouTube и платформу «Голос Европы» (Voice of Europe), против которой в 2024 году ЕС ввёл санкции при содействии СБУ и чешских правоохранителей. Эти материалы активно тиражировались российскими пропагандистскими ресурсами.
Финансирование преступной деятельности обеспечивал Медведчук, сотрудничая с администрацией Путина и правительственными структурами РФ. СБУ заочно сообщила о подозрении Медведчуку и 11 его сообщникам, скрывающимся в России: Денису Жарких, Артёму Марчевскому, Роману Коваленко, Руслану Калинчуку, Яну Таксюре, Юрию Дудкину, Руслану Коцабе, Наталье Хорошевской, Богдану Гиганову, Олегу Ясинскому и Александру Лазареву.
Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за публичные призывы к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109), государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1), нарушение равноправия граждан (ч. 3 ст. 161) и оправдание агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2).
Кириллу Молчанову дополнительно предъявлено подозрение за работу на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.