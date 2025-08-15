Практика судів
  1. В Україні

У Львові знайшли братську могилу польських солдатів 1939 року

07:18, 15 серпня 2025
У Львові на території колишнього цвинтаря виявили поховальну яму з останками польських солдатів.
У Львові знайшли братську могилу польських солдатів 1939 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На території мікрорайону Збоїща у Львові, де раніше розташовувався цвинтар, археологи виявили поховальну яму з останками польських солдатів, які загинули під час оборони міста у 1939 році. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Ексгумаційні роботи розпочалися 4 серпня і триватимуть близько місяця. Станом на 14 серпня дослідники промаркували останки шести осіб, однак точна кількість похованих буде встановлена після завершення додаткових досліджень. Площа розкопок становить приблизно 50 квадратних метрів.

Під час робіт учасники спільної експедиції знайшли низку артефактів, зокрема польські військові ґудзики, фрагменти протигазу, один ідентифікаційний жетон та предмети особистого вжитку. Ці знахідки допомагають ідентифікувати загиблих і відтворити історичний контекст подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів поховання солдат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду