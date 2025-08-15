У Львові знайшли братську могилу польських солдатів 1939 року

У Львові на території колишнього цвинтаря виявили поховальну яму з останками польських солдатів.

На території мікрорайону Збоїща у Львові, де раніше розташовувався цвинтар, археологи виявили поховальну яму з останками польських солдатів, які загинули під час оборони міста у 1939 році. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Ексгумаційні роботи розпочалися 4 серпня і триватимуть близько місяця. Станом на 14 серпня дослідники промаркували останки шести осіб, однак точна кількість похованих буде встановлена після завершення додаткових досліджень. Площа розкопок становить приблизно 50 квадратних метрів.

Під час робіт учасники спільної експедиції знайшли низку артефактів, зокрема польські військові ґудзики, фрагменти протигазу, один ідентифікаційний жетон та предмети особистого вжитку. Ці знахідки допомагають ідентифікувати загиблих і відтворити історичний контекст подій.

