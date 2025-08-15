Практика судов
Во Львове нашли братскую могилу польских солдат 1939 года

07:18, 15 августа 2025
Во Львове на территории бывшего кладбища обнаружили захоронение с останками польских солдат.
На территории микрорайона Збоища во Львове, где ранее располагалось кладбище, археологи обнаружили захоронение с останками польских солдат, погибших во время обороны города в 1939 году. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Эксгумационные работы начались 4 августа и продлятся около месяца. По состоянию на 14 августа исследователи промаркировали останки шести человек, однако точное количество захороненных будет установлено после завершения дополнительных исследований. Площадь раскопок составляет примерно 50 квадратных метров.

Во время работ участники совместной экспедиции нашли ряд артефактов, в частности польские военные пуговицы, фрагменты противогаза, один идентификационный жетон и предметы личного пользования. Эти находки помогают идентифицировать погибших и воссоздать исторический контекст событий.

Львов захоронение солдат

