У Києві пообіцяли не закривати міст через Десенку, який веде до Північного мосту – що відомо

Реверсний рух спричинив колапс 14 серпня після обіду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці продовжують ремонт мосту через річку Десенку, при цьому рух транспорту залишається можливим. Роботи виконують поетапно — окремими ділянками на смугах руху, щоб зберегти безперервне сполучення між лівим і правим берегами, повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

У КМДА пообіцяли, що повне перекриття мосту неможливе через його значення як ключової транспортної артерії столиці, а для зменшення заторів у години пік запроваджено реверсний рух: зранку — три смуги у напрямку правого берега та одна у бік лівого, ввечері — навпаки. Однак зауважимо, що після того, як 14 серпня ввели цю ідею, рух з лівого на правий берег після обіду фактично був паралізований. Автівки стояли, автобуси та тролейбуси їхали пусті. Ймовірно, люди вийшли і йшли пішки, адже цей варіант дістатися правого берегу був ефективніший, ніж стояти в заторі, який не рухається в майже 30-градусну спеку. Навіть після 21 години автомобілі ледь тягнулися.

Патрульних поліцейських, до речі, які мали стежити за дотриманням порядку у перші дні, зокрема, аби смуга для громадсього транспорту була вільна, після 16 години помітно не було. А саме тоді всі під’їзди і рух буквально «стояв».

Як кажуть у КМДА, ремонт розпочався у 2023 році на замовлення КП «Київавтошляхміст» і включає заміну верхнього та нижнього шарів асфальту, влаштування гідроізоляції та оновлення балок прогонових будов. У 2024-му роботи продовжили на інших смугах, а нинішній етап планують завершити до кінця року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.