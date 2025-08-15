Практика судів
У Києві пообіцяли не закривати міст через Десенку, який веде до Північного мосту – що відомо

10:56, 15 серпня 2025
Реверсний рух спричинив колапс 14 серпня після обіду.
У столиці продовжують ремонт мосту через річку Десенку, при цьому рух транспорту залишається можливим. Роботи виконують поетапно — окремими ділянками на смугах руху, щоб зберегти безперервне сполучення між лівим і правим берегами, повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

У КМДА пообіцяли, що повне перекриття мосту неможливе через його значення як ключової транспортної артерії столиці, а для зменшення заторів у години пік запроваджено реверсний рух: зранку — три смуги у напрямку правого берега та одна у бік лівого, ввечері — навпаки. Однак зауважимо, що після того, як 14 серпня ввели цю ідею, рух з лівого на правий берег після обіду фактично був паралізований. Автівки стояли, автобуси та тролейбуси їхали пусті. Ймовірно, люди вийшли і йшли пішки, адже цей варіант дістатися правого берегу був ефективніший, ніж стояти в заторі, який не рухається в майже 30-градусну спеку. Навіть після 21 години автомобілі ледь тягнулися. 

Патрульних поліцейських, до речі, які мали стежити за дотриманням порядку у перші дні, зокрема, аби смуга для громадсього транспорту була вільна, після 16 години помітно не було. А саме тоді всі під’їзди і рух буквально «стояв».

Як кажуть у КМДА, ремонт розпочався у 2023 році на замовлення КП «Київавтошляхміст» і включає заміну верхнього та нижнього шарів асфальту, влаштування гідроізоляції та оновлення балок прогонових будов. У 2024-му роботи продовжили на інших смугах, а нинішній етап планують завершити до кінця року.

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

