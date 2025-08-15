Практика судов
В Киеве пообещали не закрывать мост через Десенку, который ведет к Северному мосту – что известно

10:56, 15 августа 2025
Реверсное движение вызвало коллапс 14 августа после обеда.
В Киеве пообещали не закрывать мост через Десенку, который ведет к Северному мосту – что известно
В столице продолжается ремонт моста через реку Десенку, при этом движение транспорта остается возможным. Работы выполняют поэтапно — отдельными участками на полосах движения, чтобы сохранить непрерывное сообщение между левым и правым берегами, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В КГГА пообещали, что полное перекрытие моста невозможно из-за его значения как ключевой транспортной артерии столицы, а для уменьшения пробок в часы пик введено реверсивное движение: утром — три полосы в направлении правого берега и одна в сторону левого, вечером — наоборот. Однако отметим, что после того, как 14 августа внедрили эту схему, движение с левого на правый берег после обеда фактически было парализовано. Машины стояли, автобусы и троллейбусы ехали пустыми. Вероятно, люди выходили и шли пешком, так как этот способ добраться до правого берега был эффективнее, чем стоять в пробке, которая не двигалась почти при 30-градусной жаре. Даже после 21 часа автомобили еле тянулись. 

Патрульных полицейских, кстати, которые должны следить за соблюдением порядка в первые дни, в частности, чтобы полоса для общественного транспорта была свободна, после 16 часов заметно не было. А именно тогда все подъезды и движение буквально «стояло».

Как сообщили в КГГА, ремонт начался в 2023 году по заказу КП «Киевавтошляхмост» и включает замену верхнего и нижнего слоев асфальта, устройство гидроизоляции и обновление балок пролетных строений. В 2024-м работы продолжились на других полосах, а текущий этап планируют завершить до конца года.

