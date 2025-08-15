МОЗ планує підвищити базові зарплати лікарів з січня та забезпечувати медиків житлом

З 1 січня 2026 року при укладенні 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова зарплата становитиме 35 тисяч гривень.

Міністерство охорони здоров’я з січня 2026 року проведе перерахунок базових заробітних плат лікарів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, з 1 січня 2026 року при укладенні 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова зарплата становитиме 35 тисяч гривень.

«Ми тільки допустили цю програму... Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність», — зазначив Ляшко.

Він наголосив, що в Україні є брак медичних кадрів, особливо у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Для залучення фахівців МОЗ планує надавати «підйомні» кошти на облаштування побуту та можливість отримати службове житло.

Держава вперше у 2025 році заклала 100 млн грн на цю програму.

Якщо медпрацівник приїжджає працювати у заклад охорони здоров’я та відповідає критеріям, визначеним постановою Кабміну, керівник закладу подає інформацію через обласну адміністрацію до МОЗ.

«Ми передаємо кошти на купівлю житла, відповідно до тієї вартості житла, яка розрахована в методиці», — пояснив міністр.

