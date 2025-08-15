Практика судів
  1. В Україні

МОЗ планує підвищити базові зарплати лікарів з січня та забезпечувати медиків житлом

16:38, 15 серпня 2025
З 1 січня 2026 року при укладенні 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова зарплата становитиме 35 тисяч гривень.
МОЗ планує підвищити базові зарплати лікарів з січня та забезпечувати медиків житлом
Джерело фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я з січня 2026 року проведе перерахунок базових заробітних плат лікарів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, з 1 січня 2026 року при укладенні 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова зарплата становитиме 35 тисяч гривень.

«Ми тільки допустили цю програму... Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність», — зазначив Ляшко.

Він наголосив, що в Україні є брак медичних кадрів, особливо у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Для залучення фахівців МОЗ планує надавати «підйомні» кошти на облаштування побуту та можливість отримати службове житло.

Держава вперше у 2025 році заклала 100 млн грн на цю програму.

Якщо медпрацівник приїжджає працювати у заклад охорони здоров’я та відповідає критеріям, визначеним постановою Кабміну, керівник закладу подає інформацію через обласну адміністрацію до МОЗ.

«Ми передаємо кошти на купівлю житла, відповідно до тієї вартості житла, яка розрахована в методиці», — пояснив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ Віктор Ляшко медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду