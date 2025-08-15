Практика судов
Минздрав планирует повысить базовые зарплаты врачей с января и обеспечивать медиков жильем

16:38, 15 августа 2025
С 1 января 2026 года при заключении 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата составит 35 тысяч гривен.
Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
Министерство здравоохранения с января 2026 года проведет перерасчет базовых заработных плат врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с 1 января 2026 года при заключении 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата составит 35 тысяч гривен.

«Мы только запустили эту программу... Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа популярна», — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине есть нехватка медицинских кадров, особенно в сельской местности и на прифронтовых территориях. Для привлечения специалистов Минздрав планирует предоставлять «подъемные» средства на обустройство быта и возможность получить служебное жилье.

Государство впервые в 2025 году заложило 100 млн грн на эту программу.

Если медработник приезжает работать в учреждение здравоохранения и соответствует критериям, определенным постановлением Кабмина, руководитель учреждения подает информацию через областную администрацию в Минздрав.

«Мы передаем средства на покупку жилья в соответствии со стоимостью жилья, рассчитанной по методике», — пояснил министр.

