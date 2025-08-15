Практика судів
  1. В Україні

Виїзд медичних бригад у зону активних чи можливих бойових дій будуть оплачувати за новими коефіцієнтами

19:20, 15 серпня 2025
Уряд підвищив зарплати медпрацівникам у зонах активних чи можливих бойових дій.
Виїзд медичних бригад у зону активних чи можливих бойових дій будуть оплачувати за новими коефіцієнтами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Медичні працівники, які працюють у районах активних та можливих бойових дій, отримуватимуть вищі зарплати. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, базовий рівень зарплати для медиків планують довести до 30 тис. грн, а для тих, хто працює в екстремальних умовах, передбачено суттєві доплати. Зокрема, збільшено коефіцієнт для екстреної медичної допомоги за виїзди у зони активних чи можливих бойових дій — тепер ставка множиться на шість. Це, наприклад, принесе Чернігівському центру екстреної допомоги додатково близько 9 млн грн щомісяця.

Крім того, підвищено коефіцієнти для бригад, що працюють у населених пунктах, розташованих у зонах бойових дій: з 1,1 до 1,48 — для територій можливих бойових дій, та з 1,26 до 6,01 — для активних бойових дій.

Як зазначив міністр, це рішення дозволить суттєво зміцнити фінансову підтримку центрів екстреної медицини та медицини катастроф, які працюють у небезпечних умовах, і забезпечить їх необхідними ресурсами для швидкого та якісного реагування на потреби людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

гроші МОЗ війна лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця цього року – Андрій Єрмак взяв участь у нараді

Володимир Зеленський провів нараду за участі Андрія Єрмака, Руслана Стефанчука, Рустема Умєрова, Юлії Свириденко та інших.

Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду