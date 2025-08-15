Виїзд медичних бригад у зону активних чи можливих бойових дій будуть оплачувати за новими коефіцієнтами

Уряд підвищив зарплати медпрацівникам у зонах активних чи можливих бойових дій.

Медичні працівники, які працюють у районах активних та можливих бойових дій, отримуватимуть вищі зарплати. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, базовий рівень зарплати для медиків планують довести до 30 тис. грн, а для тих, хто працює в екстремальних умовах, передбачено суттєві доплати. Зокрема, збільшено коефіцієнт для екстреної медичної допомоги за виїзди у зони активних чи можливих бойових дій — тепер ставка множиться на шість. Це, наприклад, принесе Чернігівському центру екстреної допомоги додатково близько 9 млн грн щомісяця.

Крім того, підвищено коефіцієнти для бригад, що працюють у населених пунктах, розташованих у зонах бойових дій: з 1,1 до 1,48 — для територій можливих бойових дій, та з 1,26 до 6,01 — для активних бойових дій.

Як зазначив міністр, це рішення дозволить суттєво зміцнити фінансову підтримку центрів екстреної медицини та медицини катастроф, які працюють у небезпечних умовах, і забезпечить їх необхідними ресурсами для швидкого та якісного реагування на потреби людей.

