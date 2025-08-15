Выезд медицинских бригад в зону активных или возможных боевых действий будут оплачивать по новым коэффициентам

Правительство повысило зарплаты медработникам в зонах активных или возможных боевых действий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Медицинские работники, которые трудятся в районах активных и возможных боевых действий, будут получать более высокие зарплаты. Соответствующее решение приняло правительство, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, базовый уровень зарплаты для медиков планируется довести до 30 тыс. грн, а для тех, кто работает в экстремальных условиях, предусмотрены существенные надбавки. В частности, увеличен коэффициент для экстренной медицинской помощи за выезды в зоны активных или возможных боевых действий — теперь ставка умножается на шесть. Это, например, принесет Черниговскому центру экстренной помощи дополнительно около 9 млн грн ежемесячно.

Кроме того, повышены коэффициенты для бригад, работающих в населенных пунктах, расположенных в зонах боевых действий: с 1,1 до 1,48 — для территорий возможных боевых действий, и с 1,26 до 6,01 — для активных боевых действий.

Как отметил министр, это решение позволит существенно укрепить финансовую поддержку центров экстренной медицины и медицины катастроф, которые работают в опасных условиях, и обеспечит их необходимыми ресурсами для быстрого и качественного реагирования на потребности людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.