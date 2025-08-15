Практика судів
  1. В Україні

СБУ назвала кількість військових, яких викрили на співпраці з ворогом з початку війни

17:32, 15 серпня 2025
Служба безпеки з початку повномасштабної війни викрила 52 українських військових на співпраці з РФ.
СБУ назвала кількість військових, яких викрили на співпраці з ворогом з початку війни
Фото: СБУ
Від початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила 207 російських агентів, які передавали дані про українських військових і стратегічні об’єкти. Серед них було 52 діючі військовослужбовці ЗСУ.

За даними СБУ, 44 зрадників уже засудили на термін від 12 до 15 років.

Повідомляється, що 15 років ув’язнення отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який «зливав» окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Служба безпеки затримала його восени 2024 року.

Загалом лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі. Зокрема, на Запоріжжі в серпні цього року викрили агентурну мережу російської спецслужби, до якої входив мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ МП.

Вони наводили російські авіабомби на локації Сил оборони та вербували нових кандидатів до ворожого осередку.

На Одещині затримали одразу чотирьох агентів ФСБ разом із резидентом (старшим агентом) групи. Вони коригували повітряні атаки по складах зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

На Львівщині затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак рф по аеродромах з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

