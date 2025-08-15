Практика судов
  1. В Украине

СБУ назвала количество военных, разоблаченных на сотрудничестве с врагом с начала войны

17:32, 15 августа 2025
Служба безопасности с начала полномасштабной войны разоблачила 52 украинских военных на сотрудничестве с РФ.
СБУ назвала количество военных, разоблаченных на сотрудничестве с врагом с начала войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 207 российских агентов, которые передавали данные об украинских военных и стратегических объектах. Среди них было 52 действующих военнослужащих ВСУ.

По данным СБУ, 44 изменников уже осудили на срок от 12 до 15 лет.

Сообщается, что 15 лет тюрьмы получил экскомандир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который «сливал» оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага. Служба безопасности была задержана его осенью 2024 года.

Всего в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеских агентурных сети. В частности, в Запорожье в августе этого года разоблачили агентурную сеть российской спецслужбы, в которую входил мобилизованный и настоятель местного храма УПЦ МП.

Они приводили российские авиабомбы на локации Сил обороны и вербовали новых кандидатов во вражескую ячейку.

В Одесской области задержали сразу четырех агентов ФСБ вместе с резидентом (старшим агентом) группы. Они корректировали воздушные атаки по складам с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.

На Львовщине задержали 38-летнюю информаторку, которая готовила координаты для ракетно-дроновых атак России по аэродромам с боевыми вертолетами ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Минюст предлагает снимать судимость до окончания установленных УК сроков в случае содержания лица в ненадлежащих условиях

Министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс, в частности, предлагает сократить срок, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение, на срок содержания в ненадлежащих условиях.

Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду