СБУ назвала количество военных, разоблаченных на сотрудничестве с врагом с начала войны

Служба безопасности с начала полномасштабной войны разоблачила 52 украинских военных на сотрудничестве с РФ.

С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила 207 российских агентов, которые передавали данные об украинских военных и стратегических объектах. Среди них было 52 действующих военнослужащих ВСУ.

По данным СБУ, 44 изменников уже осудили на срок от 12 до 15 лет.

Сообщается, что 15 лет тюрьмы получил экскомандир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который «сливал» оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага. Служба безопасности была задержана его осенью 2024 года.

Всего в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеских агентурных сети. В частности, в Запорожье в августе этого года разоблачили агентурную сеть российской спецслужбы, в которую входил мобилизованный и настоятель местного храма УПЦ МП.

Они приводили российские авиабомбы на локации Сил обороны и вербовали новых кандидатов во вражескую ячейку.

В Одесской области задержали сразу четырех агентов ФСБ вместе с резидентом (старшим агентом) группы. Они корректировали воздушные атаки по складам с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.

На Львовщине задержали 38-летнюю информаторку, которая готовила координаты для ракетно-дроновых атак России по аэродромам с боевыми вертолетами ВСУ.

